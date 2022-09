Nations League, probabili formazioni Inghilterra-Germania: le scelte su Abraham e Werner

Lunedì 26 settembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la sesta giornata della Lega A Gruppo C di Nations League tra Inghilterra-Germania. Le due compagini, guidate da Gareth Southgate e Hans-Dieter Flick, si sfideranno allo stadio Wembley di Londra, dalla capienza di 90mila spettatori.

Nations League, Inghilterra-Germania: come arrivano le due squadre

L’Inghilterra si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite in Nations League. Gli inglesi, infatti, hanno perso in casa contro l’Ungheria per 0-4 ed hanno perso anche in trasferta contro l’Italia per 1-0. La Germania, invece, si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I tedeschi, infatti, hanno vinto in casa contro l’Italia per 5-2 ed hanno perso, sempre in casa, per 0-1 contro l’Ungheria di mister Marco Rossi.

Probabili formazioni Inghilterra-Germania

L’Inghilterra attualmente si trova 4º nella classifica del Girone A3 di Nations League con 2 punti (0 partite vinte, 2 pareggiate, 3 perse) ed una differenza reti di -6 gol (1 segnati, 7 subiti). La Germania si trova invece 3º con 6 punti (1 partite vinte, 3 pareggiate e 1 perse) ed una differenza reti di 2 gol (8 segnati, 6 subiti). Ecco le probabili formazioni di Inghilterra-Germania.

Formazione Inghilterra (4-2-3-1): Ramsdale; James, Tomori, Maguire, Trippier; Ward-Prowse, Rice; Mount, Grealish, Sterling; Abraham. Allenatore: Southgate.

Formazione Germania (4-3-3): Ter-Stegen; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan, Hofmann; Havertz, Sane, Werner. Allenatore: Flick.