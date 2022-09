NATIONS LEAGUE – DOVE VEDERE PORTOGALLO-SPAGNA –

La sesta gara della fase a gironi della Nations League prevede il derby della Penisola Iberica Portogallo-Spagna. La partita del Gruppo 2, di martedì 27 settembre 2022 ore 20.45, verrà arbitrata dall’italiano Daniele Orsato e si giocherà allo Stadio Municipal di Braga.

Il Portogallo arriva dalla brillante vittoria contro la Repubblica Ceca di sabato scoros, dove Cristiano Ronaldo ed i suoi compagni si sono imposti per 4-0. La formazione di Fernando Santos arriva alla sfida più importante al primo posto in classifica con 10 punti. Un primato ottenuto grazie a 3 vittorie ed un pareggio. La sfida di questa sera sarà importante per decretare la squadra capolista della classifica.

La Spagna arriva dalla brutta sconfitta di sabato scorso, quella ottenuta contro la Svizzera. Nonostante il ko, gli spagnoli mantengono la seconda posizione in classifica (8 punti). La partita di oggi è importante la squadra di Luis Enrique dovrà fare risultato se non vuole perdere l’occasione di accedere alla fase successiva.

Tra le due formazioni gli ultimi 5 precedenti si sono conclusi in parità.

Nations League, dove vedere Portogallo-Spagna

La partita Portogallo-Spagna di martedì 27 settembre 2022 alle ore 20.45 verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset, su Italia Uno. In alternativa, gli abbonati a Sky potranno seguire la sfida sintonizzandosi sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) oppure seguendo Diretta Goal sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

La partita si potrà seguire anche in streaming, gratuitamente, basterà scaricare l’app Mediaset Infinity oppure accedere al sito Sportmediaset.it. Ci sono poi altre due opzioni, ovvero Sky Go (servizio gratuito per gli abbonati a Sky e fruibile da pc, smartphone e tablet) e NOW (che offre il meglio dell’emittente satellitare tramite specifici abbonamenti).

Probabili formazioni

PORTOGALLO (4-3-3): Patricio; Mendes, Pereira, Pepe, Cancelo; Fernandes, Neves; Vitinha, Leao, Ronaldo, Otavio. Ct. Santos

SPAGNA (4-3-3): Simon; Carvajal, Garcia, Martinez, Alonso; Soler, Rodri, Gavi; Asensio, Morata, Olmo. Ct. Luis Enrique