NATIONS LEAGUE – DOVE VEDERE REPUBBLICA CECA-PORTOGALLO

Alla Fortuna Arena di Praga andrà in scena Repubblica Ceca-Portogallo, sfida valida per la fase a Gironi della Nations League. La partita, valida per la quinta giornata, sarà arbitrata dal serbo Jovanovic.

La Repubblica Ceca posizionata in terza posizione nella classifica del Gruppo, ha appena 4 punti; punti ottenuti da una vittoria (Svizzera) ed un pareggio (Spagna). La formazione ceca spera di fare punti importanti nelle ultime due gare e lancia anche un occhio alle avversarie dello stesso gruppo (Spagna-Svizzera), sperando in risultati a proprio favore.

Il Portogallo con due vittorie ed un pareggio è posizionato in seconda posizione in classifica. I portoghesi proveranno ad ottenere il maggior numero di punti nelle ultime due sfide per ottenere la qualificazione alla fase successiva. L’ultima gara della Selezione dei Cinque è una sconfitta, contro la Svizzera (1-0).

Nations League, dove vedere Repubblica Ceca-Portogallo

La partita tra la Repubblica Ceca di Jaroslav Silhavy e il Portogallo di Fernando Santos è in programma sabato 24 settembre alle ore 20:45. L’incontro si potrà seguire in esclusiva su Sky. Per farlo, basterà semplicemente cercare il canale della partita sull’emittente satellitare oppure seguirla in streaming attraverso l’applicazione di Now TV. scaricando l’app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). Per gli utenti Sky disponibile anche Sky Go.