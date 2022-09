Mondiali Qatar 2022, clamoroso Inghilterra: Southgate rischia l’esonero

L’Inghilterra ha perso la sfida di Nations League di ieri sera contro l’Italia. Il super gol di Giacomo Raspadori ha deciso la partita e condannato la nazionale dei Tre Leoni alla retrocessione nella Serie B della Nations League. Tutto ciò ha reso ancora più in bilico la posizione del commissario tecnico Gareth Southgate. Al di là di questo scivolone in Nations League, i risultati sono comunque dalla parte dell’allenatore inglese. Ai Mondiali di Russia 2018 l’Inghilterra ha raggiunto le semifinali, mentre a Euro 2020 si è arresa solo ai rigori, in finale contro l’Italia di Roberto Mancini, che ci ha regalato un sogno. A distanza di poco più di un anno gli inglesi però giocheranno il Mondiale e noi li guarderemo da casa. Tuttavia Southgate sarebbe in rotta di collisione con la stampa britannica e con i tifosi. I tabloid aggiungono che anche una parte dello spogliatoio capitanato da Harry Kane propenderebbe per l’esonero della guida tecnica, proprio alla vigilia del Mondiale.