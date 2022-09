Nations League, probabili formazioni Italia-Inghilterra: le scelte di Mancini e Southgate

Venerdì 23 settembre alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano andrà in scena il match di Nations League tra Italia ed Inghilterra. La formazione azzurra di Roberto Mancini arriva a questa sfida dopo la pesante sconfitta contro la Germania per 5-2 e si trova al terzo posto del gruppo 3 con 5 punti. Anche la formazione dei tre leoni di Gareth Southgate arriva a questa sfida dopo un pesante k.o. contro l’Ungheria per 4-0 e si trova all’ultimo posto del gruppo 3 con solamente due punti. Dopo aver parlato di dove vedere la sfida tra Italia ed Inghilterra, ecco di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto.

Probabili formazioni Italia-Inghilterra

Ecco di seguito le probabili scelte di Roberto Mancini e Gareth Southgate per la quinta giornata di Nations League tra Italia ed Inghilterra:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Cristante; Gabbiadini, Scamacca, Raspadori. All. Mancini

INGHILTERRA (3-5-2): Pope; Maguire, Dier, Walker; James, Rice, Bellingham, Mount, Trippier; Sterling, Kane. All. Southgate.