Reggina: ecco l’aneddoto con cui Inzaghi ha convinto il nuovo super acquisto

La Reggina quest’anno ha una marcia in più grazie al suo nuovo leader, a livello tecnico e umano. Stiamo parlando del suo allenatore Filippo Inzaghi, che ben conosce tutte le dinamiche del calcio che conta. La Reggina che sta plasmando a sua immagine e somiglianza sta ben figurando in questo avvio di campionato di Serie B e già ha 6 punti in tre giornate. Oggi è attesa al confronto importante con il Palermo. Inzaghi vuole riportare in alto il più possibile la Reggina senza porsi limiti, anche perchè sa bene come si vincono i campionati, anche quelli di B.

Arriva Hernani alla Reggina, Inzaghi ci mette del suo

L’ultimo arrivato in casa Reggina è Hernani, giocatore classe 1994 brasiliano tanto voluto proprio da Inzaghi per tentare di alzare l’asticella verso l’alto. Arriva in prestito alla Reggina dal Genoa. Ecco le parole di Inzaghi su Hernani e l’aneddoto di come è riuscito a convincerlo: “Era un mio sogno, il presidente ha fatto uno sforzo incredibile, ma l’abbiamo chiamato e l’abbiamo convinto. Gli ho mandato il video della Curva e si é convinto subito, lui aspettava la A. Può fare la mezz’ala a destra e a sinistra, ci completa, può essere una importante risorsa per sostituire Fabbian e lo stesso Lombardi, che comunque sono calciatori giovani e possono avere dei momenti di calo”.