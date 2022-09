Manca poco al rientro di Lukaku, esami ok per l’attaccante. Il giocatore dell’Inter è guarito e dopo la sosta farà ritorno sul campo insieme ai compagni. Un infortunio che sembrava più lieve, ma che ha tenuto l’ex Chelsea lontano dal rettangolo di gioco più del previsto.

Rientro di Lukaku, esami ok: torna contro

Romelu Lukaku è stato in Belgio nei giorni scorsi per fisioterapia; oggi è rientrato ad Appiano Gentile, dove si è sottoposto ad una visita di controllo. L’attaccante, che ha avuto una distrazione al flessore delle coscia sinistra durante l’allenamento in vista del match contro la Lazio, perso amaramente dai nerazzurri (3-1).

Gli esami hanno dato esiti positivi, sta meglio, ma per non correre rischi il rientro non è imminente.

Big Rom tornerà a disposizione di mister Inzaghi dopo la sosta, nel match del primo ottobre contro la Roma. La speranza era di averlo già per la sfida contro i friulani, prevista per domenica 18 settembre, ma non sarà così. Dovrà scalpitare ancora per qualche settimana il belga.

In ogni caso Romelu sarà in campo per sfide importanti, oltre al big match di Serie A contro la Roma (1 ottobre), il centravanti potrà giocare la doppia sfida contro il Barcellona in Champions League.