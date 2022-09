Serie A, probabili formazioni Inter-Torino: Gosens dall’inizio? Sanabria più di Pellegri

Sabato 10 settembre, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A tra Inter-Torino. Le due compagini, guidate da Simone Inzaghi e Ivan Juric, si sfideranno allo stadio San Siro di Milano.

Serie A, Inter-Torino: come arrivano le due squadre

L’Inter si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I nerazzurri, infatti, hanno vinto in casa per 3-1 contro la Cremonese ed hanno perso nel derby contro il Milan di Pioli per 3-2. Inoltre, la squadra di Simone Inzaghi ha perso anche all’esordio in Champions League contro i tedeschi del Bayern Monaco per 0-2. Il Torino, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I granata hanno perso per 3-1 in trasferta contro l’Atalanta ed hanno vinto in casa contro il Lecce per 1-0.

Probabili formazioni Inter-Torino: le scelte di Inzaghi e Juric

In casa Inter Gosens favorito su Darmian a sinistra. Barella tornerà titolare dopo la panchina in Champions contro il Bayern Monaco. In attacco ancora out Lukaku. Per il Torino sulle fasce ci saranno Vojvoda e Aina, infortunato Singo. In attacco Sanabria favorito su Pellegri.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens, Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.