Serie A, probabili formazioni Roma-Atalanta: la scelta su Zaniolo, Muriel o Hojlund?

Domenica 18 settembre, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la settima giornata del campionato di Serie A tra Roma-Atalanta. Le due compagini, guidate da José Mourinho e Gian Piero Gasperini, si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma.

Serie A, Roma-Atalanta: come arrivano le due squadre

La Roma si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate di Serie A. I giallorossi, infatti, hanno perso in trasferta contro l’Udinese per 0-4 ed hanno vinto, sempre in trasferta, per 1-2 contro l’Empoli. L’Atalanta, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite di campionato. La Dea, infatti, ha vinto in trasferta contro il Monza per 0-2 ed ha pareggiato in casa contro l’Atalanta per 1-1.

Probabili formazioni Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Viña, Celik, Camara, Cristante, Bove, Shomurodov, Volpato, Belotti. Indisponibili: Darboe, Wijnaldum, Kumbulla, El Shaarawy, Zalewski.

Squalificati: -.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Malinovskyi, Hojlund. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Okoli, Maehle, Boga, Pasalic, Zortea, Ruggeri, Lookman, Muriel.

Indisponibili: Palomimo, Djimsiti, Zapata, Zappacosta.

Squalificati: -.