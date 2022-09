Serie B, probabili formazioni Cosenza-Como: le scelte di Dionigi e Longo

Venerdì 30 settembre, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la settima giornata del campionato di Serie B tra Cosenza-Como. Le due compagini si sfideranno allo Stadio San Vito – Gigi Marulla, è il secondo impianto per capienza in Calabria con 24 209 posti complessivi distribuiti in quattro settori ed ospita dal 1964 le partite del Cosenza.

Serie B, Cosenza-Como: come arrivano le due squadre

Il Cosenza si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I calabresi, infatti, hanno perso in casa contro il Bari per 0-1 ed hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro il Sudtirol. Il Como, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. Il club lombardo, infatti, ha perso in casa per 0-2 contro il Sudtirol ed ha pareggiato per 3-3 in casa contro la Spal.

Probabili formazioni Cosenza-Como

Probabile formazione Cosenza (4-2-3-1): Matosevic, Rispoli, Rigione, Meroni, Gozzi; Brescianini, Voca; D’Urso, Merola, Brignola; Larrivey.

Allenatore: Davide Dionigi

Indisponibili: Florenzi, Vaisanen

Probabile formazione Como (4-4-2): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Binks, Ioannou; Blanco, Baselli, Fabregas, Faragò; Cutrone, Mancuso.

Allenatore: Moreno Longo

Indisponibili: Bellemo, Gatto