Torino: Juric sorprende, in attacco tocca a lui contro il Lecce

Il Torino giocherà stasera alle 20.45 contro il Lecce la sua partita di campionato e vuole provare a vincere per portarsi addirittura a ridosso del primo posto in classifica. Qualora vincesse la squadra di Juric salirebbe a 10 punti, a -1 da Napoli e Milan prime a quota 11. Sarebbe anche il miglior inizio degli ultimi anni per i granata. Ma di mezzo c’è il Lecce che viene da due risultati utili consecutivi e dal pareggio ottenuto contro il Napoli in trasferta per 1-1. Avversario non facile per i ragazzi allenati da Juric che però hanno tutte le carte in regola per portarsi a casa i tre punti in palio.

La formazione del Torino con la novità in attacco per Juric

Juric sembra aver deciso e stasera in Torino-Lecce il posto nel ruolo di attaccante sarà di Pietro Pellegri che prenderà quello di Tonny Sanabria. Pellegri avrà questa importante opportunità e vedremo se la saprà sfruttare al meglio. Prende il posto di Sanabria che non ha demeritato ma è sembrato a volte inconcludente. Sappiamo quanto Juric punti su Pietro Pellegri e il processo di crescita che sta adottando su questo giocatore, che sente la fiducia del suo mister. Il resto della formazione sarà composto da Milinkovic-Savic in porta, Djidji, Schuurs e Rodriguez in difesa, Lazaro, Lukic, Linetty e Vojvoda a centrocampo, Vlasic e Radonjic dietro l’unica punta Pellegri come detto in precedenza.