Torino: le parole di Juric fanno riflettere, siete d’accordo?

Ivan Juric dice la sua sul campionato italiano di Serie A e sui giocatori più rappresentativi che ne fanno parte. Il tecnico granata con il suo Torino sta disputanto un buon campionato, anche se nell’ultima partita ha perso 1-0 in casa contro il Sassuolo rimanendo con l’amaro in bocca. Juric ha plasmato il Toro a sua immagine e somiglianza e la squadra stessa ha risposto presente finora, interpretando alla grande sia i dettami tattici che quelli emotivi del suo allenatore.

Le parole dell’allenatore del Torino Ivan Juric

Juric rilascia delle dichiarazioni che fanno riflettere, eccole: “Rispetto alla Premier League siamo indietro anni, soprattutto fisicamente, come intensità e ritmo. Vlasic in Inghilterra ha fatto fatica soprattutto per questo, oltre che per la posizione in cui lo facevano giocare. Qui può fare bene perchè il livello è più basso. In Italia lo hanno capito, e stanno prendendo tanti giocatori che altrove non sembravano fenomeni ma qui fanno la differenza”. Parole che non danno adito a fraintendimenti quelle di Juric, che però come detto in precedenza dovrebbero far riflettere. Se i giocatori che in Italia fanno la differenza in Inghilterra faticherebbero anche a giocare, siamo sicuri che il campionato italiano non abbia un bel problema?