Torino-Sassuolo: Sanabria e Pellegri in panchina, ecco il titolare di stasera

Il Torino stasera affronterà il Sassuolo in una sfida tutta da vedere e da vivere. La squadra di Juric in questo avvio di campionato sta giocando alla grande e si trova in una posizione di classifica gradita e inaspettata. Arriva da una sconfitta per 1-0 subita contro l’Inter nell’ultima giornata di campionato non demeritando affatto, anzi subendo il gol della sconfitta a un minuto dalla fine.

Le scelte di formazione di Juric per l’attacco

Forse la cosa che sta funzionando di meno finora per Juric è proprio il reparto offensivo, in particolare l’attacco e i gol dei suoi attaccanti. Il titolare è stato Sanabria alternato con Pellegri, ma i due non hanno dato un grande contributo alle realizzazioni del Torino. Si sono sbattuti per la causa, hanno aperto molti spazi e preso posizione in campo, ma i gol pochi. Ragion per cui stasera Juric ha deciso di gettare al centro dell’attacco Seck e relegare in panchina Sanabria e Pellegri pronti a subentrare a gara in corso. Seck falso 9 supportato da Radonjic e Vlasic per l’attacco tutto fantasia. Le due punte di peso stavolta Juric se le tiene di scorta. Torino-Sassuolo tutto da vivere stasera, di sicuro non sarà una partita che ci farà annoiare.