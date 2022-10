Cagliari: le parole di Liverani in conferenza stampa. Dubbio a centrocampo?

Genoa-Cagliari di stasera sarà il big match di giornata per il campionato di Serie B. Partita che ha il sapore della Serie A ma che vale 3 punti per il campionato cadetto. Il mister del Cagliari Fabio Liverani in conferenza stampa prova ad analizzare il momento della sua squadra e la formazione da schierare in campo. Ecco le sue parole: “La squadra è ripartita velocemente, ha lavorato in questi giorni di settimana corta con grande abnegazione e voglia di cambiare il trend negativo. Ritengo che la nostra squadra sia di livello tecnico molto alto, ecco perché non va bene commettere troppi errori come avvenuto nell’ultima gara”.

Genoa-Cagliari: Liverani sulla presenza di Rog in campo

Liverani analizza dapprima il momento no del Cagliari e poi prova ad ipotizzare la formazione anti-Genoa. Ecco le parole di Fabio Liverani: “Le voci e il chiacchiericcio fanno parte del gioco. Quando le cose non vanno bene è asintomatico che tutto si scateni, io non ho vissuto questi giorni con ansia perché mi confronto costantemente con tutti i membri della dirigenza e mi concentro sulla squadra e il suo operato”. Liverani su Rog e il suo utilizzo: “Rog ha lavorato solo in palestra e non è riuscito a recuperare. Barreca idem. Il Genoa è una diretta concorrente e lo sarà sino alla fine. Hanno iniziato bene, con entusiasmo, noi dobbiamo accorciare il divario ma non bisogna farsi prendere dall’ansia perché siamo pur sempre all’ottava giornata”.