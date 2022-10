La Vecchia Signora necessita di rifarsi il look in difesa. Seguendo l’andamento dell’attuale stagione, la necessità di rinnovare la trama difensiva richiede anche una certa urgenza. Tra le novità di calciomercato Juventus doppio acquisto in difesa è previsto nelle prossime sessioni (gennaio/giugno). Le ultime novità dalla GdS.

Calciomercato Juventus, doppio acquisto in difesa: Pedraza e Pavlovic

Le priorità per il mese di gennaio, quando si aprirà la finestra di mercato “riparatore” prevede che la Juventus porti un difensore a Torino. Il primo nome è Alfonso Pedraza, attualmente in forza al Villarreal, che a fine stagione andrebbe a sostituire Alex Sandro, oramai in scadenza di contratto e difficile al rinnovo. Pedraza, classe 1996, è un terzino sinistro dotato di ottima velocità e tecnica, inoltre ha anche ottime doti per poter giocare anche come ala.

Nell’agenda della società piemontese figura anche un altro nome, quello di Pavlovic, serbo, difensore del Salisburgo. Classe 2001, Strahinja Pavlovic è cresciuto nelle giovanili del Partizan, passando poi al Monaco, al Bruges e infine al Salisburgo. Di ruolo difensore centrale mancino, è molto forte anche nel gioco aereo e in marcatura può far valere la sua fisicità, come ha dimostrato più volte. Pavlovic in campo, anche con la maglia della Serbia, ha mostrato già grande personalità.

Entrambi i giocatori hanno un valore che si aggira tra i 20-25 milioni di euro, cifre non impossibili, ma che sono necessarie per far fronte all’emergenza venutasi a creare dopo l’addio a De Ligt e Chiellini. In vista di nuove partenze a fine stagione, meglio portarsi avanti e rinforzare il reparto, da tempo in netta difficoltà.