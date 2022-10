Calciomercato Milan: c’è un rinnovo importantissimo in arrivo!

Il Milan dopo la vittoria contro il Monza in campionato prova a blindare l’artefice principale dei successi di questi ultimi mesi, tale Stefano Pioli. La società rossonera vuole il rinnovo di Pioli, che è sempre più al centro del mondo Milan sotto tutti i punti di vista, tecnici e mentali. Arrivato in rossonero con un pò di titubanza e vinta all’epoca la concorrenza (se mai c’è stata) con Spalletti, non è stato accolto con i fiori bianchi, ma risultato dopo risultato adesso è diventato l’idolo dei tifosi e un perno insostituibile del Milan.

Pioli e il rinnovo con il Milan

L’intenzione di Paolo Maldini e Frederic Massara è quella di iniziare a parlare del rinnovo del contratto del tecnico emiliano a stretto giro di posta. Non dovrebbero esserci problemi per l’accordo, sia economico che tecnico per continuare un rapporto idilliaco che ha vinto concorrenze ben più sponsorizzate di lui nel tempo passato. La proposta che si vocifera potrebbe essere quella di un rinnovo triennale, con scadenza al giugno 2025 e un ricco aumento di contratto rispetto agli attuali 3 milioni di euro netti. Pioli difficilmente si muoverà dalla panchina rossonera.