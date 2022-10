Calciomercato Milan: Galliani ha trovato un nuovo portiere? Ecco l’ultima idea

In queste ore più che di Milan-Monza si parla di portieri, in particole di Mike Maignan. Il suo nuovo infortunio, emerso nella giornata di ieri ha lasciato l’amaro in bocca, ma soprattutto ha gettato nello sconforto i tifosi. Il Milan fino alla pausa Mondiale (salvo miracoli) dovrà affidarsi ancora a Tatarusanu. Non che il portiere di riserva rossonero stia facendo disastri, ma di certo non da la sicurezza di Maignan, per di più ci sono anche due partite di Champions League decisive da giocare. Adriano Galliani, ovviamente dirirgente del Monza, prova a dare una “dritta” al Milan, sempre nel suo cuore.

Galliani suggerisce il portiere da prendere al Milan

A Monza, ad esempio, Galliani ha portato Alessio Cragno. Il portiere classe 1994, che nelle ultime stagioni è stato seguito da tutti i top club, ma che da quando ha messo piede in Brianza non ha mai giocato in Serie A. Nessuno si aspettava una situazione del genere. Di Gregorio, evidentemente, è considerato il titolare e lo ha fatto sia con Stroppa che con Palladino. Queste le parole di Galliani indirizzate al Milan: “Cragno si è trasferito al Monza in prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza nella massima serie del club lombardo al termine della stagione. Fare il secondo a Monza non era certo la sua aspirazione. Un trasferimento al Milan potrebbe essere certamente stimolante. La storia di Maignan, d’altronde, insegna che le occasioni di mettersi in mostra ci sarebbero”.