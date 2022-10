Calciomercato Torino: rinnovo di contratto difficile per un big, sarà addio?

Il Torino dopo un buon avvio di campionato sta avendo qualche imprevisto di troppo in queste ultime partite. Juric non riesce a trovare il giusto equilibrio e la giusta continuità soprattutto in fase offensiva. Questo per quanto riguarda i dettami tattici della squadra, per quanto riguarda il calciomercato invece oltre ad avere sempre uno sguardo vigile sulle opportunità che si possono creare, c’è da affrontare anche la questione rinnovi.

Il Torino alle prese con il rinnovo del suo capitano

Sasa Lukic, centrocampista e capitano del Torino sembra essere ogni giorno sempre più lontano.

Il giocatore avrebbe avanzato al presidente Cairo una richiesta di rinnovo di contratto di circa 2 milioni. di euro a stagione, numero che sarebbe ben distante da quello che hanno in mente il patron granata ed i dirigenti. Lukic che a inizio anno era stato messo fuori squadra da Juric e poi reintegrato dopo le dovute scuse, non riesce a trovare un pò di serenità con la società. Stavolta a far discutere è proprio il rinnovo di contratto e le sue richieste, non compatibili con quelle della società. Probabilmente, a meno di clamorosi colpi di scena, le strade dell’attuale capitano Lukic e del Torino si separeranno e sarà una perdita importante.