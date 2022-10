Calciomercato Torino: in arrivo l’attaccante della Roma a gennaio?

Il Torino ha bisogno di attaccanti, ha bisogno di gol che non arrivano in questo momento della stagione. La pausa per le Nazionali è sempre più vicina e il calciomercato invernale anche. Ragion per cui il Torino si sta già muovendo sul fronte entrate, proprio in ottica offensiva e torna sull’obiettivo già perseguito in estate. Si corteggia alla Roma Shomurodov per aumentare il peso offensivo granata e dare a Juric soluzioni più ampie.

Il Torino corteggia Shomurodov dalla Roma

Il Torino di Juric produce tanto, però al dunque si perde, non c’è il finalizzatore. Pellegri e Sanabria offrono solidità e tanta grinta, ma gol pochi finora. E allora i granata sono alla ricerca di attaccanti. Tra i papabili ritorna con grande veemenza il già ricercato Shomurodov. La Roma lo ha pagato 18 milioni, ma con Mourinho l’ubzeko ha faticato a trovare spazio: il Toro, che in alternativa segue Petagna del Monza e che valuta Boving dello Sturm Graz, lo tiene in caldo per la sessione di gennaio. E il giocatore, da parte sua, gradisce la prospettiva di approdare nel Toro di Juric. Le possibilità di andare in porto per questa trattativa ci sono tutte e sarebbe un buon affare per tutti i protagonisti in causa.