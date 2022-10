CHAMPIONS LEAGUE – DOVE VEDERE LIPSIA-REAL MADRID

Alla Red Bull Arena di Lipsia andrà in scena la sfida valida per la quinta giornata di Champions League per il Gruppo F, Lipsia-Real Madrid. La partita è stata affidata al fischietto italiano Daniele Orsato, e avrà inizio alle ore 21 del 25 ottobre 2022.

Il Lipsia, con due vittorie all’attivo, ha 6 punti in classifica, e al momento è piazzato al secondo posto, proprio dietro al Real Madrid. Non sarà facile contenere l’energia e l’esperienza dei campioni d’Europa, ma il Lipsia sogna il passaggio agli ottavi. Inoltre, c’è ancora da giocare l’ultima gara, che potrebbe essere proprio uno scontro diretto contro lo Shakhtar D.

Il Real Madrid è matematicamente già qualificato agli ottavi. La formazione di Ancelotti ha 10 punti ed è, attualmente, al comando della classifica. Le Merengues hanno ottenuto 3 successi ed un pareggio nelle prime 4 gare e dovrebbero continuare a fare punti per passare il turno da prima in classifica. Non dovrebbe essere complicato per i Blancos che hanno l’ultimo match contro il Celtic, ultimo in classifica e già eliminato.

CHAMPIONS LEAGUE – Dove vedere Lipsia-Real Madrid

La partita del Gruppo F, Lipsia-Real Madrid, verrà trasmessa in diretta su SKY, precisamente sul canale 256 di Sky Sport; questo per la diretta TV dell’incontro. Per quanto riguarda lo streaming sarà a disposizione su Infinity +.

Probabili formazioni

LIPSIA (4-2-3-1): Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Raum; Haidara, Schlager; Szoboszlai, Nkunku, Werner; A Silva. Allenatore: Rose



REAL MADRID:(4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius. Allenatore: Ancelotti