Champions League, probabili formazioni Benfica-Juventus: le scelte di Schmidt e Allegri

Martedì 25 ottobre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la quinta giornata della fase a gironi, Gruppo H, della Champions League tra Benfica-Juventus. Le due compagini si sfideranno allo stadio da Luz, nome con cui è noto l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica, che è il principale stadio di calcio della città di Lisbona, in Portogallo. Dai tifosi del Benfica è chiamato anche A Catedral.

Champions League, Benfica-Juventus: come arrivano le due squadre

Il Benfica si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive in Primeira Liga, massimo campionato portoghese. I lusitani, infatti, hanno vinto per 4-2 in casa contro il Rio Ave ed hanno vinto in trasferta per 0-1 contro il Porto. La Juventus, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nel campionato di Serie A. I bianconeri, infatti, hanno vinto il derby contro il Torino per 0-1 ed hanno vinto in casa contro l’Empoli per 4-0.

Il Benfica occupa la seconda posizione del girone a quota 8 punti. La Juventus, invece, è terza a quota 3 punti.

Probabili formazioni Benfica-Juventus

La partita di Champions League tra Benfica e Juventus, valida per la quinta giornata del Gruppo H, si giocherà martedì 25 ottobre 2022 allo stadio ‘Da Luz’ di Lisbona. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21.00. Queste le probabili formazioni del match.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; David Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. All. Schmidt.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri.