Champions League, probabili formazioni Ajax-Napoli: Simeone o Raspadori in attacco?

Martedì 4 ottobre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League tra Ajax-Napoli. Le due compagini, guidate da Schreuder e Luciano Spalletti, si sfideranno alla Johan Cruijff Arena, anche detta Amsterdam Arena, di Amsterdam.

Champions League, Ajax-Napoli: come arrivano le due squadre

L’Ajax si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate di Eredivise, massimo campionato olandese. I Lancieri, infatti, hanno perso per 2-1 in trasferta contro l’AZ ed hanno pareggiato in casa per 1-1 contro il Go Ahead Eagles. Il Napoli, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. Gli azzurri, infatti, hanno vinto in trasferta contro il Milan per 1-2 ed hanno vinto in casa per 3-1 contro il Torino.

Probabili formazioni Ajax-Napoli

Il Napoli guida la classifica del Gruppo A di Champions League a quota 6 punti. L’Ajax, invece, ha conquistato 3 punti nelle prime due partite della massima competizione europea, ed occupa la terza posizione in classifica. Ecco le probabili formazioni del match.

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. All.: Schreuder.

Indisponibili: Kaplan, Sanchez.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Indisponibili: Osimhen.