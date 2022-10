Champions League, probabili formazioni Inter-Barcellona: Correa o Dzeko? Out Depay

Martedì 4 ottobre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League tra Inter-Barcellona. Le due compagini, guidate da Simone Inzaghi e Xavi Hernandez, si sfideranno allo stadio San Siro di Milano.

Champions League, Inter-Barcellona: come arrivano le due squadre

L’Inter si avvicina alla sfida reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I nerazzurri, infatti, hanno perso per 3-1 in trasferta contro l’Udinese ed hanno perso anche in casa per 1-2 contro la Roma. Il Barcellona, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di Liga, massimo campionato spagnolo. I blaugrana, infatti, hanno vinto 3-0 contro l’Elche ed hanno per 0-1 contro il Mallorca.

Probabili formazioni Inter-Barcellona

Inter e Barcellona hanno raccolto entrambe 3 punti nelle prime due partite di Champions League, entrambe seguono il Bayern Monaco che guida il girone a quota 6 punti. Ecco le probabili formazioni del match.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa. All. Inzaghi.

Indisponibili: Brozovic, Lukaku.

BARCELLONA (3-4-3): Ter Stegen; Christensen, Eric Garcia, Marcos Alonso; Sergi Roberto, Busquets, Pedri, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Dembelé. All. Xavi.

Indisponibili: Araujo, Kounde, Bellerin, De Jong, Depay.

Arbitro: Vincic (Slovenia), assistenti Kovacic e Klancnik, Obrenovic quarto uomo, Van Boekel e Higler (Olanda) al Var.