Verso Inter-Barcellona, all. Inzaghi: “Grande opportunità”. In porta gioca Onana”. Alla vigilia della sfida con il Barcellona, l’allenatore ha parlato della Champions come opportunità per uscire dal momento difficile. Nessuna lesione per Lautaro, out invece Brozovic e Lukaku. Le sue parole alla vigilia.

Inzaghi alla vigilia di Inter-Barcellona, out diversi giocatori

La Champions per tirarsi fuori dal momento difficile. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Barcellona, Simone Inzaghi ripete più volte il termine “opportunità” parlando dell’imminente impegno europeo contro una big. Inzaghi ha anche chiarito che continuerà con l’alternanza tra i portieri, ma ha anche annunciato chi sarà il titolare in porta contro il Barça: “Valuterò di partita in partita ma domani in porta ci sarà Onana dall’inizio“.

Non è mancato un riferimento alla sconfitta di sabato sera: “Con la Roma era una grandissima occasione per ripartire. Abbiamo macchiato un’ottima prestazione con due errori molto gravi sui due gol della Roma”.

Su Lautaro Martinez: “Stamattina ha fatto un esame dove non si è evidenziato nulla. È affaticato, farà un allenamento parziale. Devo parlare con i medici e con il giocatore e vedremo le sue condizioni. Sicuramente Brozovic e Lukaku non ci saranno, Lautaro e Gagliardini sono da valutare”.

Infine alcune parole su un suo eventuale esonero da parte della società: “Gli allenatori dipendono dai risultati, è normale che io sia il primo a essere in discussione, ci sono abituato”.