Champions League, probabili formazioni Juventus-Maccabi Haifa: la scelta su Di Maria

Mercoledì 5 ottobre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League tra Juventus-Maccabi Haifa. Le due compagini, guidate da Massimiliano Allegri e da Barak Bakhar, sfideranno all’Allianz Stadium di Torino.

Champions League, Juventus-Maccabi Haifa: come arrivano le due squadre

La Juventus si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I bianconeri, infatti, hanno perso in trasferta per 1-0 contro il Monza ed hanno vinto in casa per 3-0 contro il Bologna. Il Maccabi Haifa, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite nel massimo campionato israeliano. I biancoverdi, infatti, hanno perso in trasferta per 3-0 contro l’Hapoel Jerusalem ed hanno vinto per 2-0 in casa contro il Maccabi Tel-Aviv.

Probabili formazioni Juventus-Maccabi Haifa

Juventus e Maccabi Haifa hanno raccolto entrambe 0 punti nel Gruppo H della Champions League. Sono a 6 punti, invece, PSG e Benfica. Ecco le possibili scelte di Massimiliano Allegri e Barak Bakhar.

JUVENTUS: (4-4-2): Szczesny – De Sciglio, Bremer, Bonucci, Danilo – Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic – Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

MACCABI HAIFA (3-4-1-2): Cohen – Batubinsika, Goldberg, Seck – Sundgren, Mohamed, Abu Fani, Cornud – Chery – Pierrot, Tchibota. All. Bakhar.

ARBITRO: Sharer (Svizzera). Assistenti: De Almeida e Zogaj. Quarto uomo: Bieri. Var: Fritz (Germania). Avar: San.