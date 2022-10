Champions League, probabili formazioni Milan-Chelsea: la scelta su De Ketelaere

Martedì 11 ottobre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la quarta giornata della fase a gironi, Gruppo E, della Champions League tra Milan-Chelsea. Le due compagini, guidate da Stefano Pioli e Graham Potter, si sfideranno allo stadio San Siro di Milano.

Champions League, Milan-Chelsea: come arrivano le due squadre

Il Milan si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. I rossoneri, infatti, hanno vinto in trasferta per 1-3 contro il Milan ed hanno vinto per 2-0 in casa il big match contro la Juventus. Il Chelsea, invece, si avvicina alla gara europea reduce da due vittorie consecutive in Premier League. I blues, infatti, hanno vinto per 1-2 in trasferta contro il Crystal Palace ed hanno vinto in casa 3-0 contro il Wolverhampton. Il match di andata è terminato 3-0 a favore del Chelsea contro il Milan.

Probabili formazioni Milan-Chelsea

Milan-Chelsea sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport (canali 201, 213 e 252 del satellite). In live streming il match sarà visibile su Infinity +, disponibile su pc, tablet e smartphone. Ecco le probabili formazioni del match.

MILAN (4-2-3-1) – Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

CHELSEA (3-4-2-1) – Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kovacic, Loftus-Cheek, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang. All.: Potter.

ARBITRO: Daniel Siebert (Germania).