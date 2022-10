COPPA ITALIA – DOVE VEDERE SAMPDORIA-ASCOLI –

Per la Coppa Italia 2022/23 è previsto il match tra Sampdoria-Ascoli, valido per i sedicesimi di finale. Ultimo step prima degli ottavi che si disputeranno a gennaio. La partita si giocherà al Luigi Ferraris di Genova e verrà arbitrata da Zufferli L.

La Sampdoria con un avvio di stagione non tra i più felici ha cambiato allenatore e spera di cambiare rotta. In campionato le cose non vanno benissimo, i doriani sono ultimi in classifica. Sul versante Coppa Italia la formazione ligure arriva dalla sfida contro la capolista della Serie B, la Reggina, eliminata con una vittoria per 1-0.

L’Ascoli dopo aver eliminato il Venezia (3-2) nell’ultima sfida di Coppa, adesso si ritrova a dover affrontare la Sampdoria. Non sarà facile per la formazione di Cristian Bucchi, ma potrebbero approfittare del periodo negativo dei blucerchiati per provare a beffarli e volare agli ottavi.

I precedenti tra Sampdoria-Ascoli sono 34: le vittorie dei liguri sono 15; le partite pareggiate sono 9; i successi dei Piceni sono 10.

Coppa Italia – Dove vedere Sampdoria-Ascoli

La partita Sampdoria-Ascoli di giovedì 20 ottobre 2022 ore 18 verrà trasmessa in esclusiva da Mediaset, che renderà la visione del match in chiaro – gratis – su Italia 1. Per vederla basterà quindi sintonizzarsi con la propria tv sul canale numero 6 del digitale terrestre.

La gara di Coppa Italia si potrà seguire anche in streaming, tramite Mediaset Infinity, raggiungibile da pc e da smartphone e tablet tramite l’app dedicata: basta registrarsi e cliccare sulla sezione ‘dirette’ per avviare la visione della partita. L’alternativa è rappresentata dal sito di Sportmediaset.