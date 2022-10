Dove vedere Udinese Monza Coppa Italia in TV e probabili formazioni

Dove vedere Udinese Monza Coppa Italia in TV? Prima uno sguardo al match.

Mercoledì 19 ottobre alle ore 21.00 allo Stadio ‘Dacia Arena’ di Udine ci sarà la sfida di Coppa Italia Udinese Monza, valida per i sedicesimi di finale.

Dopo ben sei vittorie consecutive e un pareggio, la scorsa domenica l’Udinese ha ottenuto un altro pari, questa volta a reti bianche contro la Lazio di Maurizio Sarri. L’avvio di stagione dei friulani è stato comunque davvero ottimo. Andrea Sottil ora è pronto ad affacciarsi a questa nuova sfida contro il Monza, competizione che potrebbe rivelarsi importante.

Il Monza di Raffaele Palladino invece, ha perso in Serie A dopo tre trionfi. I lombardi partiranno quindi decisi a far bene contro l’Udinese, poiché una possibile vincita darà l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia e permetterà di poter sfidare le grandi del nostro campionato. Sarà difficile contro gli uomini di mister Sottil, ma non impossibile, visto che la prima vittoria stagionale il Monza l’ha ottenuta addirittura contro la Juventus, davanti a tutti i pronostici avversi.

Le probabili formazioni di Udinese-Monza

UDINESE (3-5-2): Padelli; Abankwah, Nuytinck, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Jajalo, Arslan, Ebosele; Nestorovski, Success. All.: Andrea Sottil.

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Donati, Antov, Carboni; Birindelli, Rovella, Barberis, D’Alessandro; Valoti, Mota; Petagna. All.: Raffaele Palladino.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor Federico Dionisi, della Sezione AIA di L’Aquila.

Dove vedere Udinese Monza Coppa Italia in TV

Dove vedere Udinese Monza di Coppa Italia? Udinese Monza sarà trasmessa in diretta TV, da Mediaset e precisamente su Italia 1. Il match sarà trasmesso in chiaro ed in esclusiva. Sarà inoltre possibile seguirlo anche in diretta streaming su Mediaset Play.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Udinese Monza sarà affidata a Riccardo Trevisani, affiancato da Roberto Cravero per il commento tecnico.