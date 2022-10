COPPA ITALIA – DOVE VEDERE TORINO-CITTADELLA –

Martedì 18 ottobre 2022 alle ore 21 si giocherà la sfida Torino-Cittadella. La gara, valida per i sedicesimi di Coppa Italia, si giocherà all’Olimpico Grande di Torino e verrà arbitrata da I.Pezzuto. Per la vincente tra le due formazioni, sarà l’ultima sfida per quest’anno, il prossimo appuntamento è a gennaio 2023, quando si disputeranno gli ottavi.

Il Torino per arrivare alla sfida contro il Cittadella ha eliminato il Palermo nell’ultima gara, dove si è imposto per 3-0. Non è stato troppo difficile per la formazione di Ivan Juric, che però nella gara del 18 ottobre si ritrova ad affrontare il Cittadella, che sulla carta è più forte del Palermo.

Il Cittadella arriva alla sfida contro il Torino dopo aver eliminato il Lecce. La formazione di Edoardo Gorini proverà a contrastare i Granata per avanzare nella competizione della Coppa Italia.

Coppa Italia – Dove vedere Torino-Cittadella

La sfida tra Torino-Cittadella valida per la Coppa Italia, che si giocherà martedì 18 ottobre 2022 alle ore 21, verrà trasmessa in diretta tv in chiaro sul Canale 20 (tasto 20 del telecomando).

La sfida si potrà seguire gratuitamente e in diretta anche in streaming su Mediaset Infinity, raggiungibile da pc e da smartphone e tablet tramite l’app dedicata: basterà registrarsi e spostarsi sulla sezione ‘dirette’ per avviare la visione della partita. L’alternativa è il sito di Sportmediaset.it.