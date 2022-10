Serie A – Torino-Juventus 0-1 –

Il primo derby della Mole della stagione 2022/23 finisce 1-0 per la Juve (Vlahovic – 75′). Dopo un primo tempo a reti inviolate, la Juventus passa in vantaggio al 75′ con un gol del solito Dusan Vlahovic.

La Juventus arriva all’ex Stadio, Olimpico Grande di Torino per giocare il derby numero 205. In campo Allegri schiera un 3-5-2 (Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean). Le scelte di Juric per il derby con la Juventus (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Radonjic; Vlasic.

Un primo tempo abbastanza equilibrato con un possesso palla vinto dalla Vecchia Signora (52-48). I tiri totali nella prima frazione sono 5-5, con la differenza che i tiri nello specchio della Juve sono stati 4, per il Toro soltanto 1. Nei primi minuti del match è il Torino a rendersi pericoloso, poi la Juventus va diverse volte vicino al gol con Vlahovic.

Nella seconda frazione di gioco, nonostante i Granata abbiano provato a portarsi diverse volte nell’area avversaria, la difesa dei bianconeri ha tenuto bene. Un secondo tempo dominato soprattutto dalla formazione di Juric che in 45 minuti esegue 10 tiri, ma ad andare in gol e il team ospite con Vlahovic. Al 74′ passa la Juve: calcio d’angolo di Cuadrado, testa di Danilo, palla corretta in rete da Vlahovic, tenuto in gioco da Pellegri.

Il Torino non vince un derby dal 2015, quando Darmina e Quagliarella siglano i gol del 2-1, per la Juve gol di Andrea Pirlo. La stracittadina meno equilibrata nei risultati è proprio quella tra Torino-Juventus, dove i bianconeri hanno vinto 91 volte.