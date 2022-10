Il 30 giugno 2023 il contratto di Antonio Conte andrà in scadenza con il Tottenham. Le voci di un addio agli Spurs sono sempre più insistenti, quest’oggi a riportarlo è il Daily Mail: “Antonio Conte pronto a tornare alla Juventus“. Il quotidiano inglese sembra sicuro della notizia che ha diramato e che farà parlare moltissimo.

L’incontro tra l’ex giocatore e allenatore della Vecchia Signora e il club londinese è stato ulteriormente rimandato a data da destinarsi. Oramai risaputo che gli Spurs farebbero follie per trattenere il tecnico, Conte sembra non avere le idee chiare sul futuro, almeno sul suo futuro a Londra. Il quotidiano inglese associa il mancato rinnovo a due principali motivi: ” l’allenatore è deluso dal fatto che la squadra, a livello di organico evidentemente non rinforzato a sufficienza in sede di mercato, difficilmente potrà giocarsela fino all’ultimo per il titolo di campione d’Inghilterra“.

Il secondo motivo, probabilmente quello principale, come riporta il Daily Mail, il rinnovo è mancato per la Juventus. In questo momento i soldi non sono una priorità per il salentino, a lui piacciono le sfide, e la Juve sarebbe una bella sfida considerando le condizioni nelle quali versa la squadra con Allegri in panchina.

I bianconeri, dopo 10 gare, sono ottavi in classifica, con 16 punti ottenuti con 4 vittorie e 4 pareggi; due le sconfitte e ben 10 punti di distacco dalla capolista (Napoli). La cosa peggiore sarà la probabile esclusione dalla Champions League, dovi i bianconeri, in 4 gare hanno ottenuto 3 sconfitte. Mai così male.