DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-BAYER LEVERKUSEN

La quinta giornata della Fase a Gironi di Champions League ha in lista il match tra Atletico Madrid-Bayer Leverkusen. La gara verrà disputata mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 21. La partita al W.Metropolitano di Madrid verrà arbitrata dal francese C. Turpin.

L’Atletico Madrid di Simeone non vive una situazione positiva in Champions League. Dopo 4 partite disputate gli Indiani sono al terzo posto in classifica, a rischio di non passare agli ottavi. All’attivo soltanto una vittoria ed un pareggio, quindi solo 4 punti. Sarà necessario dare il meglio negli ultimi due match.

Il Bayer Leverkusen vive la stessa situazione dei Rossobianchi, a differenza che hanno soltanto 3 punti. Per i tedeschi una sola vittoria in 4 gare, 3 le sconfitte subite. Davvero difficile pensare ad una qualificazione agli ottavi, ma si può lottare ancora per un posto in Europa League.

Dove vedere Atletico Madrid-Bayer Leverkusen

La partita al Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid-Bayer Leverkusen di mercoledì 26 ottobre 2022 ore 21 verrà trasmessa in esclusiva ed in diretta su SKY. Nello specifico si potrà vedere il match su Sky Sport al Canale 256. Mentre Sky trasmetterà l’evento in TV, a Infinity+ spetterà lo streaming.

Probabili formazioni

ATLETICO MADRID: (3-5-2): Oblak; Hermoso, Giminez, Mandava; Molina, Koke, De Paul, Saul, Lemar; Morata, Griezmann. Allenatore: Simeone

BAYER LEVERKUSEN: (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker; Demirbay, Aranguiz; Azmoun, Hudson-Odoi, Diaby; Schick. Allenatore: Alonso