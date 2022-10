DOVE VEDERE BORUSSIA DORTMUND-MANCHESTER CITY

Il big match della quinta giornata di Champions League è sicuramente Borussia Dortmund-Manchester City. La gara al Signal Iduna Park di Dortmund si giocherà martedì 25 ottobre 2022 alle ore 21 e verrà gestita dall’arbitro italiano Domenico Massa.

Il Borussia Dortmund è secondo in classifica del Gruppo G, con 7 punti ottenuti da 2 vittorie ed un pareggio. La qualificazione non è ancora arrivata, la diretta inseguitrice ha ancora la possibilità matematica di superare in classifica i tedeschi. Contro il City non sarà facile fare punti, ma i tedeschi ci proveranno per chiudere definitivamente la pratica ottavi. Per la seconda volta in questa stagione il Dortmund si ritrova contro il suo ex campione Haaland.

Il Manchester City, nonostante il pareggio dell’ultimo match contro il Copenhagen, ha già passato il turno. Con 10 punti in classifica i Citizens sono agli ottavi, adesso sarà necessario fare punti per arrivarci come testa di serie.

Dove vedere Borussia Dortmund-Manchester City

La sfida del Gruppo F, valida per la quinta giornata di Champions League, tra Borussia Dortmund-Manchester City, verrà trasmessa in esclusiva ed in diretta sui canali di SKY. Nello specifico si potrà vedere la partita su Sky Sport al 254 seguirà la diretta TV del match, Infinity+ lo streaming.

Solo una volta le due squadre si sono ritrovate accoppiate nella fase a gironi: nei 2 match che valgono come precedenti i risultati sono una vittoria a testa, rispettivamente sui propri campi di gioco.

Probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Ozcan; Hazard, Adeyemi, Reus; Modeste. ALLENATORE: Terzic

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Cancelo; De Bruyne, Gundogan, Silva; Mahrez, Haaland, Foden. ALLENATORE: Guardiola