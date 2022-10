DOVE VEDERE MILAN-CHELSEA – CHAMPIONS LEAGUE –

Per la quarta gara della fase a giorni del Gruppo E di Champions League questa sera si giocherà Milan-Chelsea. La sfida a San Siro, di martedì 11 ottobre 2022 alle ore 21, verrà arbitrata dal tedesco D. Siebert.

Il Milan arriva dal terribile ko di Londra, dove i Blues si sono imposti per 3-0. I rossoneri proveranno a riscattarsi questa sera, nella gara di ritorno e provare a fare punti per tentare di superare il turno. Mancano 2 gare, non sarà facile, ma la classifica è amica alla formazione di Pioli. Al momento i lombardi sono in terza posizione con 4 punti, ottenuti da un pareggio ed una vittoria. Pari punti anche il Chelsa, in seconda posizione.

Il Chelsa in classifica del girone è messo a pari punti con il Milan: quattro dopo un pareggio ed una vittoria. I londinesi proveranno a fermare i rossoneri anche a San Siro, dopo il 3-0 rifilato a Londra. Non sarà però facile per i Blues fare punti al Meazza.

Dove vedere Milan-Chelsea

Milan-Chelsea sarà visibile in diretta tv, gratis e in chiaro su Canale 5, che trasmetterà dunque la sfida senza abbonamento. Per quanto riguarda lo streaming, il match si potrà invece vedere – sempre gratis – sul sito di Sportmediaset e su Mediaset infinity.

La sfida si potrà seguire anche su Sky Sport (su Sky Sport Football e sul numero 252 del satellite), che propone agli abbonati anche l’app SkyGo per i dispositivi mobili. Un’ulteriore