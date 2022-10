Brutte notizia per la Roma, per Mourinho proprio non ci voleva. E’ arrivato l’esito esami a Dybala, lesione confermata e lungo stop per l’argentino. L’attaccante giallorosso si è infortunato ieri, durante il match contro il Lecce. Per Dybala lesione confermata, lungo stop per l’attaccante di Mourinho.

Esito esami a Dybala, lesione confermata: lungo stop

L’ex argentino della Juventus è stato sottoposto all’ecografia al centro sportivo di Trigoria che ha confermato la lesione al quadricipite femorale della coscia destra. Una brutta notizia per lui e tutta ka Roma che lo perderà per l’ultimo mese di campionato prima della sosta per il Mondiale in Qatar.

Gli esami non sono finiti, per l’attaccante domani è prevista la risonanza magnetica, una volta che il versamento sarà riassorbito. I tempi stimati per il recupero, è circa un mese e mezzo. Il giocatore della Roma rischia uno stop dalle 4 alle 8 settimane.

Una brutta grana, anche per il ct argentino Lionel Scaloni, che potrebbe non avere la Joya a disposizione per il Mondiale.

Paulo Dybala con la Roma si dà appuntamento al 2023, mentre con la sua Nazionale c’è ancora qualche speranza. L’ex Palermo proverà a farcela per dicembre.

Con la Roma salterà la Sampdoria, il Napoli, il Verona, la Lazio, il Sassuolo e il Torino. Per l’Europa League, sarà assente contro il Betis, l’HJK e l’AEK Lanarca.