EUROPA LEAGUE – DOVE VEDERE ARSENAL-PSV –

Arsenal-PSV recuperano la gara della seconda giornata della fase a gironi, rimandata in segno di lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta II. La sfida, valida per il Gruppo A, verrà arbitrata dallo spagnolo A. Hernandez.

L’Arsenal sta disputando una stagione ad alti livelli, quelli che hanno sempre caratterizzato questo club, uno dei migliori della Premier League. In coppa vivono la stessa situazione, 3 vittorie ottenute su altrettanti gare e primo posto in classifica in solitaria. I Gunners proveranno a non perdere l’equilibrio neanche contro il PSV nella gara di oggi.

Il PSV in classifica è al secondo posto, subito dietro l’Arsenal, con 7 punti. Gli olandesi non hanno visto sconfitta in questa fase a gironi, dove hanno ottenuto 2 vittorie contro lo Zurigo ed un pareggio contro il Bodo/Glimt.

Europa League – Dove vedere Arsenal-PSV

La sfida all’Anfield tra Arsenal-PSV di giovedì 20 ottobre 2022 ore 19, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN (Clicca qui per abbonarti). La partita è visibile tramite l’app disponibile per Smart TV, console di gioco (come PlayStation o Xbox), Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box o Google Chromecast. Per quanto riguarda lo streaming basterà accedere al sito di DAZN sul PC oppure scaricare l’app su dispositivi mobile come Smartphone e Tablet.

Probabili formazioni

Arsenal (4-2-3-1): Ramsdale; Tomiyasu, Gabriel, Saliba, White; Xhaka, Partey; Martinelli, Odegaard, Saka; G. Jesus. All.: Mikel Arteta

PSV (4-2-3-1): Benitez; Hoever, Teze, Obispo, Mwene; Gutierrez, Veerman; Saibari, Simmons, Gakpo; El Ghazi. All.: Ruud van Nistelrooy