EUROPA LEAGUE – DOVE VEDERE PSV-ARSENAL

Alle 18.45 di giovedì 27 ottobre 2022 andrà in scena PSV-Arsenal. La sfida al Philips Stadion di Eindhoven, valida per la quinta giornata di Europa League, verrà arbitrata dall’italiano Di Bello.

Il PSV nell’ultima sfida di coppa ha perso di misura contro l’Arsenal (1-0) in trasferta. La formazione olandese nella classifica del Gruppo A è al secondo posto, proprio dietro agli inglesi, con 7 punti. I Contadini, dopo 2 successi e 1 pareggio hanno 7 punti, con grandi speranze di passare il turno.

L’Arsenal continua a fare grandi risultati e a macinare una vittoria dietro l’altra. In Europa League ha vinto 4 gare su 4, ed è al comando della classifica. I 12 punti ottenuti fino ad oggi danno agli inglesi la certezza matematica di passare il turno. I Gunners sembrano imbattibili in questo Gruppo.

Europa League – Dove vedere PSV-Arsenal

Il match tra PSV-Arsenal di giovedì 27 ottobre 2022 ore 18.45, valido per la quinta gara di Europa League, Gruppo A, verrà trasmesso in esclusiva ed in diretta su DAZN (Clicca qui per abbonarti) e su Sky Sport Action.

Probabili formazioni

PSV (4-3-3): Benitez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Veerman, Sangaré, Gutiérrez; Simons, Til, Gakpo. ALLENATORE: van Nistelrooij.

ARSENAL (4-2-3-1): Turner; Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Vieira, Martinelli; Nketiah. ALLENATORE: Arteta.