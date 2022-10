Europa League, probabili formazioni HJK Helsinki-Roma: le scelte di Koskela e Mourinho

Giovedì 27 ottobre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la quinta giornata della fase a gironi, gruppo C, di Europa League tra HJK Helsinki-Roma. Le due compagini si sfideranno alla Bolt Arena, lo stadio che ospita le partite in casa del HJK Helsinki, che attualmente milita nella Veikkausliiga. Lo stadio ha cambiato diversi nomi: Töölön jalkapallostadion Finnair Stadium, Sonera Stadium, Telia 5G -areena, Bolt Arena. Nel luglio del 2006 è stato installato un nuovo manto erboso artificiale.

Europa League, HJK Helsinki-Roma: come arrivano le due squadre

L’HJK Helsinki si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. I finlandesi, infatti, hanno vinto in trasferta per 0-1 contro l’Haka ed hanno perso in casa per 0-1 contro il Kups. In Europa, invece, i finlandesi sono reduci da da un pareggio e una sconfitta contro il Ludogorets. La Roma si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite in Serie A. I giallorossi, infatti, hanno vinto 0-1 in trasferta contro la Sampdoria ed hanno perso in casa per 0-1 contro il Napoli. Inoltre, la squadra di Mourinho è reduce da una sconfitta e un pareggio contro il Betis.

Probabili formazioni HJK Helsinki-Roma

Giovedì 27 ottobre andrà in scena HJK Helsinki-Roma, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Le probabili scelte dei due allenatori.

Probabile formazione HJK Helsinki (3-5-2): Hazard, Hoskonen, Tenho, Raitala; Soiri, Boujellab, Vaananen, Lingman, Browne; Abubakari, Hostikka.

Allenatore: Toni Koskela

Probabile formazione Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Spinazzola, Matic, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo; Abraham, Belotti.

Allenatore: José Mourinho