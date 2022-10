Europa League, probabili formazioni Real Betis-Roma: la scelta su Pellegrini e Belotti

Giovedì 13 ottobre, alle ore 18:45, andrà di scena il match valido per la quarta giornata della fase a gironi, gruppo C, di Europa League tra Real Betis-Roma. Le due compagini si sfideranno allo stadio Benito Villamarín, già noto come Manuel Ruiz de Lopera e Municipal de Heliópolis, è uno stadio di calcio della città andalusa di Siviglia, in Spagna.

Europa League, Real Betis-Roma: come arrivano le due squadre

Il Real Betis si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate di Liga, massimo campionato spagnolo. I biancoverdi, infatti, hanno perso per 1-0 in trasferta contro il Celta Vigo ed hanno pareggiato per 0-0 in casa contro il Valladolid. La Roma, invece, si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite in Serie A. I giallorossi, infatti, hanno vinto in trasferta per 1-2 contro l’Inter ed hanno vinto con lo stesso risultato in casa contro il Lecce. La partita d’andata tra Roma e Real Betis è terminata 1-2 per la squadra spagnola.

Probabili formazioni Real Betis-Roma

José Mourinho dovrà gestire un organico fortemente indebolito dalle assenze di Dybala (lesione muscolare al quadricipite della coscia sinistra) e Zaniolo (squalificato dopo l’espulsione rimediata nella gara d’andata col Betis). Ecco le probabili formazioni.

REAL BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Rodriguez, Guardado; Joaquin, Canales, Luiz Henrique; William José. Allenatore: Manuel Pellegrini

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Abraham, Belotti. Allenatore: José Mourinho