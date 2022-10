È arrivato anche per lui il momento più difficile per un giocatore, Higuain annuncia il ritiro. L’ex bomber di Juventus e Napoli ha dichiarato che a fine stagione appenderà gli scarpini al chiodo.

Higuain annuncia il ritiro: a fine stagione dirà addio al calcio giocato

Un fulmine a ciel sereno, così è arrivato l’annuncio inaspettato del Pipita. L’attaccante, con una conferenza stampa a sorpresa, annuncia la decisione di ritirarsi a fine stagione. Gonzalo Higuain, ex di Napoli e Juventus, e ora in MLS con la maglia dell’Inter Miami, non giocherà più a calcio. Per la stagione in corso in MLS mancano due gare, per lui saranno le ultime, è questione di settimane.

Gonzalo ha 34 anni, solo il prossimo 10 dicembre spegnerà le 35 candeline. Cresciuto nelle giovanili del River Plate (1997-2005) è poi passato alla prima squadra nel 2005, restandoci fino al 2007, stagione in cui viene acquistato dal grande Real Madrid. Nel 2013 Aurelio de Laurentiis porta l’attaccante a Napoli e qui inizia la grande ascesa di Gonzalo: 104 presenze e 71 gol.

Con grande stupore e lasciando l’amaro in bocca ai napoletani, il Pipita va a Torino. Con la maglia dei bianconeri, in due stagioni e 73 presenze, segna 40 gol.

Viene ceduto, dai piemontesi, in prestito al Milan, poi al Chelsea; ma Higuain non è felice, così decide di lasciare la Juve e partire verso gli USA dove indosserà la maglia dell’Inter Miami. Qui ritrova serenità e continuità.