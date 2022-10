Il compleanno di una persona speciale vanno celebrati anche con una frase all’altezza della situazione. Avranno pensato questo prima di fare gli auguri a Zlatan. Il Milan fa gli auguri a Ibrahimovic per il compleanno, auguri speciali.

Il Milan fa gli auguri a Ibrahimovic che oggi compie 41 anni

Il Milan celebra i 41 anni di Zlatan Ibrahimovic. In attesa di poterlo riavere quanto prima sul campo di gioco, il club del Diavolo ha voluto fare gli auguri al bomber svedese. Infortunato da mesi, l’attaccante spera di tornare a giocare presto, in modo da iniziare la sua 28esima stagione da giocatore professionista. Evento particolare, non per tutti. Proprio sulla scia delle caratteristiche uniche del giocatore, il Milan fa i suoi auguri: “Non ne fanno più come lui. In una parola, unico. Passa un compleanno divino”.

Zlatan Ibrahimovic è nato il 3 ottobre del 1981, oggi spegnerà 41 candeline. La sua carriera è iniziata tra le giovanili del Malmo BI nel 1989. Da quel giorno Ibra non ha più smesso di giocare, indossando le maglie di club prestigiosi: Inter, Juventus, Ajax, Milan, Barcellona, Paris Saint-Germain, LA Galaxy, Manchester United.

Non solo tra i club, anche con la maglia della Nazionale svedese ha battuto ogni record e rimane uno dei migliori della storia dei gialloblù.

Con il Milan è un amore speciale, Zlatan è tornato per la seconda volta dopo la prima esperienza (2010-12). Lo svedese ha anche rinnovato due volte dal 2020.