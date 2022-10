Il vincitore del Pallone d’oro 2022 è Karim Benzema.

Quest’anno il prestigioso premio è andato al giocatore del Real Madrid. del A consegnare il premio è l’ex giocatore della Juventus e vincitore dello stesso pallone d’oro (1998) Zinedine Zidane.

Il vincitore è Karim Benzema, classe 1987, attualmente in forza al Real Madrid. al secondo posto. Il tunisino del Liverpool, Salah, ottiene il quinto posto. La sesta posizione è di Mbappé, la stella del PSG. Tra la settima e la nona posizione troviamo tre giocatori del Real Madrid: 7^a posizione Courtuois, all’ottavo posto Vinicius Jr, mentre alla posizione numero 9 si piazza Luka Modric. Al decimo posto, difficile da credere, c’è il top player del Manchester City, ex Borussia Dortmund, Erling Haaland.

11. Son (Tottenham)

12. Mahrez (Manchester City)

13. Haller (Borussia Dortmund)

14. Rafael Leao(Milan)

14. Fabinho (Liverpool)

16. Van Dijik (Liverpool)

17. Casemiro (Real Madrid)

17. Dusan Vlahovic (Juventus)

17. Luis Diaz (Liverpool)

20. Cristiano Ronaldo (Manchester United)

21. Harry Kane (Tottenham)

22. Bernardo Silva (Machester City)

22. Phil Foden (Machester City)

22. Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

25. Joao Cancelo (Manchester City)

25. Joshua Kimmich (Manchester City)

25. Mike Maignan (Milan)

25. Cristopher Nkunku (Lipsia)

25. Darwin Nunez (Liverpool)

25. Antonio Rudiger (Real Madrid)

Uno dei riconoscimenti più importanti per i calciatori, ma anche dei più discussi è il Pallone d’oro. Organizzato da France Football, a partire dal 1956, il riconoscimento è stato per alcuni anni accorpato alla FIFA. Contestato dai tifosi e dagli appassionati, nel 2022 cambia veste. Infatti la premiazione prenderà conto della stagione sportiva e non dell’anno solare.

I trenta finalisti per la vittoria del Pallone d’oro 2022

Portieri: Coutois (Real Madrid); Mike Maignan (Milan).

Difensori: Alexander Arnold (Liverpool); Rudiger (Real Madrid); Van Dijk (Real Madrid); Joao Cancelo (Manchester City).

Centrocampisti: Kimmich (B. Monaco); Bernardo Silva (Manchester City); Casemiro (Real Madrid); Fabinho (Liverpool); Foden (Manchester City); Modric (Real Madrid); De Bruyne (Manchester City).

Attaccanti: Salah (Liverpool); Leao (Milan); Lewandowski (Barcellona); Luis Diaz (Liverpool); Vinicius Junior (Real Madrid); Son (Tottenham); Benzema (Real Madrid); Kane (Tottenham); Nunez (Liverpool); Mané (Bayern Monaco); Haller (Borussia D.); Cristiano Ronaldo (Manchster United); Vlahovic (Juventus); Mbappé (PSG); Haaland (Manchester City).