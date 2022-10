Non arrivano buone notizie da Haifa, dove la Juve assiste ad un nuovo infortunio a Di Maria. La nuova emergenza per l’ex PSG avviene durante il match di Champions League contro il Maccabi Haifa.

Infortunio a Di Maria: problema agli adduttori

Il giocatore è stato costretto al cambio dopo appena 24 minuti di gioco. In seguito ad uno scatto il giocatore si è accasciato a terra tenendosi la coscia destra.

Sono apparse subito gravi le condizioni perché l’argentino capendo la gravità della situazione, si è messo la maglietta in bocca e, dirigendosi verso la panchina, ha chiesto il cambio ad Allegri. Al suo posto è entrato Arkadiusz Milik.

Non è il primo infortunio per Angel Di Maria in questa stagione, l’argentino aveva già saltato sei partite: quattro per infortunio (agli adduttori) e due di campionato per squalifica.

Con l’infortunio a Di Maria trema anche l’Argentina: dopo il ko di Dybala (Roma) che rischia di saltare i Mondiali in Qatar, ora c’è preoccupazione pure per Di Maria.

Non tutto è già segnato, le prossime ore saranno cruciali per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Nella giornata di mercoledì 12 ottobre verranno eseguiti ulteriori accertamenti e soprattutto verranno stimati i tempi di recupero