Una tegola dopo l’altra alla Juventus, per l’infortunio a Di Maria ecco i tempi, il giocatore sarà fermo ai box per altri 20 giorni. Non sorride Max Allegri che oltre alle difficoltà continua ad avere l’infermeria piena di giocatori.

Infortunio a Di Maria, ecco i tempi: 20 giorni ai box

Il bollettino medico bianconero ha riportato i tempi di recupero del Fideo. Gli esami a cui è stato sottoposto l’attaccante argentino al J-Medical hanno infatti evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Guaio muscolare che terrà il giocatore lontano dal campo per almeno altri venti giorni.

Un avvio di stagione tremendo per l’argentino che attualmente ha saltato già sei gare e con i 20 giorni di stop attuali perderà gare importanti.

Non sarà facile per la Juve affrontare la sua assenza insieme a quella di altri infortunati importanti. Di Maria non sarà presente nelle sfide contro Torino, Empoli, Benfica, Lecce e PSG.

Si spera che l’ex Paris Saint-Germain possa rientrare per il Derby d’Italia, quando la Juve dovrà giocare il big match del 6 novembre contro l’Inter.

Per quanto riguarda il Mondiale non ci dovrebbero essere problemi, Di Maria e l’allenatore de La Seleccion possono tirare un sospiro di sollievo.