JUVENTUS-BOLOGNA – PROBABILI FORMAZIONI – SERIE A –

Domenica sera alle 20.45 andrà in scena Juventus-Bologna all’Allianz Stadium di Torino. La sfida, valida per l’ottava giornata di Serie A, verrà arbitrata da R.Abisso.

La Juventus, con un avvio di campionato poco felice, con tanto di lunga lista di infortunati, finalmente vede sfoltire l’infermeria. Sono recuperati e sono di nuovo a disposizione sia Locatelli, sia Rabiot, destinati a vestire una maglia da titolare nel 3-5-2 di Max. Saranno loro le mezzali, con Paredes in regìa. Dietro la soluzione a tre con Bonucci, Bremer e Danilo. I bianconeri arrivano dal ko contro il Monza, in classifica sono fermi in ottava posizione con 10 punti. La formazione di Allegri in 7 giornate ha collezionato una sconfitta, 4 pareggi e due vittorie.

Il Bologna ritrova Arnautovic e Orsolini che contro la Juventus saranno pronti ad agire in attacco nel 3-5-2 del tecnico. Hickey e Dijks sulle corsie. Con il ritorno di Sansone, Thiago Motta potrà pensare al 4-3-3. Barrow molto probabilmente non riuscirà a recuperare. La formazione emiliana arriva dal ko contro l’Empoli subito al Dall’Ara. I rossoblù sono fermi in classifica al 16esimo posto con 6 punti.

Juventus-Bologna, probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Lucumì, Lykogiannis; Soriano, Schouten, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Sansone. Allenatore: Thiago Motta.