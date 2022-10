Lecce, squadra senza identità a Bologna, incidente di percorso o inizio di una crisi?

Il Lecce esce sconfitto da Bologna e a preoccupare non è solo il risultato, ma anche e soprattutto la prestazione. Gli uomini di Baroni perdono 2-0 con entrambi i gol subiti nel primo tempo e non sembrano mai essere davvero pericolosi durante tutto il match. Il Lecce non è sceso mai in campo ed ha fatto sembrare il Bologna una squadra senza difetti. Questa è la sintesi estrema per quanto riguarda la partita di ieri. Da vedere se si tratta di un semplice incidente di percorso o inizio di una crisi?

Brutta partita per il Lecce a Bologna

Una partita da dimenticare in fretta per il Lecce, una prestazione appena sufficiente solo per pochissimi tratti non può assolutamente bastare per uscire indenni da un confronto in serie A, dove non ti regala niente nessuno e così è stato. Il Lecce deve immediatamente ricompattarsi e cercare di uscire con le sue forze da una situazione che sta diventando complicata. La prossima partita sarà un test altrettanto impegnativo, contro la Juventus. Se sia stato un piccolo incidente di percorso o l’inizio di una crisi lo potremmo capire dalle prossime sfide, di certo serve un cambio di passo importante.