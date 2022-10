L’Inter, dopo un periodo difficile, sembra essere tornata in forma e, dopo il passaggio agli ottavi di Champions League, l’umore è alle stelle. Adesso si pensa anche al mercato, l’Inter punta a migliorare la difesa, novità in arrivo già nella prossima sessione per la società nerazzurra. La notizia arriva da Gianluca Di Marzio che non si lascia sfuggire nulla.

L’Inter punta a migliorare la difesa: Grimaldo del Benfica nel mirino

La corsia di sinistra ha bisogno di rinforzi e in vista dei tanti impegni, tra ottavi di Champions League, campionato e Coppa Italia, i nerazzurri si guardano intorno. Sull’agenda dei dirigenti della Beneamata spunta già un nuovo nome, si tratta di Alejandro Grimaldo, attualmente in forza al Benfica. Classe 1995, Alejandro è spagnolo, di ruolo è un terzino molto abile, soprattutto in fase offensiva. Ha già dimostrato di essere molto bravo anche nel fornire assist ai compagni. Un mancino, che darebbe qualità all’Inter.

Grimaldo è cresciuto nelle giovanili del Barcellona per poi passare al Benfica, e dal 2016 non ha mai cambiato squadra. Negli ultimi tempi si sta facendo notare e l’Inter ha deciso di portarlo a Milano. Ma a quanto pare non sarà facile per il Biscione, sul giocatore è spuntato anche l’interesse della Juventus.

I bianconeri, in vista dell’addio ad Alex Sandro, hanno ben pensato di puntare proprio su Alejandro Grimaldo, ed è già scontro nel prossimo mercato tra Inter e Juventus.