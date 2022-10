Milan, De Ketelaere o Diaz titolare contro il Torino? Pioli ha già deciso

Torino-Milan in arrivo e Pioli vuole arrivarci con le idee chiare per non spezzare l’incantesimo che ormai da tempo sta esaltando i rossoneri, per cui chiarisce ogni dubbio di formazione fin da subito. Il duello nella zona del campo dietro alle punte coinvolge De Ketelaere e Diaz. Il primo viene da prestazioni prima scialbe e poi deludenti, mentre il secondo arriva da una doppietta in campionato contro il Monza realizzata sabato scorso. Chi verrà schierato contro il Torino in una partita delicata sotto tutti i punti di vista?

De Ketelaere-Diaz chi partirà titolare contro il Torino?

Il tecnico del Milan confermerà il solito 4-2-3-1, con De Ketelaere attualmente favorito su Diaz per il ruolo di trequartista centrale. Diaz, non al 100% della condizione fisica, partirà dalla panchina. Possibilità per De Ketelaere di sbloccarsi sia tecnicamente che mentalmente, lontano da San Siro potrebbe essere più facile. Pioli e la società si aspettano un cambio di marcia significativo e definitivo già nelle prossime partite, ma soprattutto in vista del prossimo gennaio 2023, quando inizierà la seconda parte di campionato e sarà fondamentale poter contare “nuovo De Ketelaere”. Se Diaz dovesse stare bene potrebbe anche essere schierato nella parte destra dell’attacco, entrando in ballottaggio stavolta con Messias.