Palermo: Corini rischia la panchina? Ecco i nomi più gettonati per la sostituzione

Il Palermo esce con le ossa rotte da Terni in una partita che doveva rappresentare un punto di svolta dopo alcuni risultati negativi. E invece Ternana-Palermo finisce 3-0 e Corini ora potrebbe ritrovarsi in bilico sulla panchina rosanero. Oltre alla sconfitta netta arriva una prestazione deludente e senza mordente, un Palermo praticamente nullo.

Le parole di Corini e le voci sul suo sostituto

Eugenio Corini in conferenza stampa post-Ternana si esprime così sulla partita e sul suo futuro in panchina: “Il primo tempo è stato discreto, abbiamo sofferto fisicamente la Ternana. Dopo il primo gol sono arrivati i fantasmi, abbiamo forzato la giocata, mettendo la partita sul binario preferito dalla Ternana. Hanno meritato la vittoria, hanno approfittato delle nostre disattenzioni. Sento assolutamente la fiducia della società, c’è un confronto continuo, ha affermato l’allenatore rosanero. Sappiamo quale percorso dobbiamo affrontare, le sconfitte fanno male a tutti. Il percorso non giustifica le battute d’arresto. Però, quando diventano troppe, bisogna mettere un tampone all’emorragia altrimenti la componente mentale viene compromessa. Intanto iniziano a circolare i primi nomi per la sua sostituzione sulla panchina del Palermo. Il primo e quello più fattibile è quello di Roberto Stellone, quello più affascinante ma al momento difficilmente percorribile è quello di Alessandro Nesta.