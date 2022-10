Premier League – Dove vedere Liverpool-Manchester City, streaming e diretta Tv Big match per l’undicesima giornata di Premier League, l’attesissimo Liverpool-Manchester City. La partita è prevista per domenica 16 ottobre 2022 ore 17.30 allo Stadio Anfield di Liverpool, fischietto affidato ad A. Taylor.

Il Liverpool nell’ultima sfida di campionato è stato sconfitto dall’Arsenal (3-2) dopo 90 minuti intensi di gioco. In settimana i Reds hanno disputato la gara di Champions League dove hanno annientato i Rangers per 7-1. Tornando alla situazione in campionato, gli uomini di Klopp hanno da recuperare un bel po’ di punti. Attualmente in decima posizione con 10 punti.

Il Manchester City dopo una lunga serie di vittorie e tanti gol, arriva da un pareggio a reti inviolate contro il Copenhagen in Champions League. In campionato i Citizens sono al secondo posto con 24 punti ottenuti con 7 vittorie e 3 pareggi. Non conosce sconfitta la corazzata di Pep Guardiola che in 9 gare ha segnato 33 gol.

Manchester City e Liverpool si sono affrontate ben 167 volte in campionato, confronti che vedono nettamente avanti i Reds: 79 vittorie contro le 45 dei Citizens, mentre 34 volte c’è stato un pareggio. Tra cui l’ultima sfida, con il 2-2 dell’andata.

Premier League – Dove vedere Liverpool-Manchester City

La sfida all’Anfiel tra Liverpool-Manchester City verrà trasmessa in diretta sui canali di SKY, precisamente su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite): tutti, comunque, daranno la possibilità agli abbonati di seguire la sfida in 4K HDR.

Il match si potrà seguire anche in diretta streaming, sempre grazie a Sky tramite SkyGo; in alternativa c’è anche NowTv.